No balneário do Tondela houve festa rija

O Tondela conseguiu este domingo garantir a permanência na Liga NOS. A equipa orientada por Pepa venceu o Sp. Braga, por 2-0, e beneficiou da derrota do Arouca na Amoreira frente ao Estoril (4-2). A festa começou no relvado e continuou no balneário... [Fotos: Nuno André Ferreira e Lusa]