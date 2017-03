499

No Dragão já se pede o FC Porto... campeão

Segue renhida a luta no topo da tabela da classificação da Liga NOS com o FC Porto a 1 ponto do líder Benfica. No sábado, depois da goleada frente ao Nacional por 7-0 já se pedia um FC Porto campeão nas bancadas da 'fortaleza' dos azuis e brancos [Vídeo Instagram FC Porto]