No estádio do B. Dortmund há um português que... vende gomas

A reportagem de Record deu de caras com um português no Signal Iduna Park, palco do Borussia Dortmund-Benfica desta noite. Ricardo Melo, português que vive em Dortmund, tem, porém, um posto 'sui generis' na casa do conjunto alemão: está encarregue da banca que vende... gomas. Conheça aqui a sua história. [Vídeo: Vanda Cipriano/Record]