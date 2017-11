No histórico São Luís em Faro foi assim que se fez a festa da Taça

O Farense, que milita no Campeonato de Portugal, foi um dos três tomba-gigantes da 4.ª eliminatória da Taça de Portugal, ao bater o Leixões, da 2.ª Liga. No Estádio de São Luís, em Faro, foi assim que se fez a festa. [Vídeo: Conta inglesa do Sporting Clube Farense]