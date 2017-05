6537

No Moreirense-FC Porto passou um drone... com a bandeira do 36

Durante a 1.ª parte do Moreirense-FC Porto, passou nos céus do Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas um drone com uma bandeira vermelha a dizer... 36, em referência ao título do Benfica. Refira-se que os cónegos denunciaram a situação à polícia e aos delegados, pois o drone sobrevoava o recinto há já algum tempo. As forças de segurança tentam agora perceber a origem do mesmo. Por seu turno, os Super Dragões entoaram a música "Quem me dera que o avião da Chapecoense fosse do Benfica" quando o aparelho surgiu. [Frames: Sport TV]