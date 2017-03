62

No relvado do Hull City de Marco Silva ainda havia linhas... de râguebi

Após a vitória caseira do Hull City sobre o Swansea (2-1), Marco Silva deixou críticas ao estado do relvado do clube que orienta. O KCOM alberga não só a equipa de futebol mas também a de râguebi e, na partida de hoje, eram vísiveis algumas marcas desta modalidade no relvado - ontem o Hull atuou em casa também para o campeonato. Algo que motivou o desagrado do técnico português...