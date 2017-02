56

No Vietname, um penálti mal assinalado leva a que a equipa faça... com cada coisa

Caricatos: foram assim os minutos finais do jogo da 1.ª liga vietnamita que opôs o Ho Chi Minh City ao Long An - terminou 5-2. Depois de um penálti mal assinalado a favor do Ho Chi Minh City, equipa da casa, os jogadores do Long An decidiram deixar de jogar, mantendo-se parados em campo. Até houve lugar a acrobacias por parte do guarda-redes da equipa prejudicada pela arbitragem.