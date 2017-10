0

Nos Barreiros pediu-se o despedimento de... Wenger

Numa altura em que Rui Vitória é um técnico algo contestado nas hostes benfiquistas, nos Barreiros, após o empate frente ao Marítimo, um adepto surgiu nas bancadas com um cartaz diferente do habitual, mostrando a inscrição "Wenger Out", a pedir a saída de Arsène Wenger do Arsenal. Este é um movimento que nasceu há vários meses, que tem feito furor nas redes sociais e que este domingo chegou a Portugal... de uma forma 'estranha'.