Nos bastidores do debate mais aguardado pelos sportinguistas

Bruno de Carvalho e Pedro Madeira Rodrigues realizaram, esta quinta-feira, o primeiro e único debate entre candidatos às eleições no Sporting, agendadas para 4 de março. Eis as imagens dos bastidores do frente a frente transmitido pela Sporting TV e que teve lugar no Hall Vip do Estádio José Alvalade. [Paulo Calado]