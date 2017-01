0

Nottingham Forest anda a ver Madjer em ação?

O palco do jogo era um bem cuidado relvado do The City Ground, mas o único golo que esta tarde se viu no Nottingham Forest-Bristol City mais parecia de futebol de praia. Matty Cash tocou a bola e Ben Osborn, à Madjer, levantou-a e disparou para o fundo da rede, dando o triunfo ao conjunto da casa, que teve Hildeberto Pereira durante os 90 minutos no banco de suplentes.