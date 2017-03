0

Nova baixa de peso para Tuchel na véspera do jogo com o Benfica

Raphaël Guerreiro não participou no último treino do Borussia Dortmund antes da receção ao Benfica, sem que o clube alemão tenha dado uma justificação para a ausência do internacional português. O defesa deverá ser baixa na equipa de Thomas Tuche, que já não conta com os lesionados Mario Götze e Marco Reus.