1

0



Novinho, Philipe Coutinho já espalhava o pânico no... futsal

A ESPN Brasil divulgou esta terça-feira um vídeo de Philipe Coutinho, hoje craque do Liverpool, quando era mais jovem, no Brasil, a lançar o pânico entre os adversários. Não no futebol de onze, mas no futsal, onde iniciou a carreira. Veja e delicie-se!