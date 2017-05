504

Novo desempate por penáltis já foi utilizado... e a Alemanha ganhou na mesma

O novo sistema de desempate por penáltis já foi testado numa prova oficial e os resultados não foram muito diferentes do que é habitual: ganhou a Alemanha. No Europeu sub-17 feminino, as jovens germânicas bateram a Noruega, apesar de até terem falhado os três primeiros pontapés. O sistema, conhecido como ABBA, faz com que deixe de haver alternância de equipa a cada tentativa, de forma a retirar a vantagem ao primeiro marcador.