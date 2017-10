Novo equipamento da Suíça é um... 'labirinto'

O portal 'Todo Sobre Camisetas' mostrou esta segunda-feira a camisola que será utilizada pela Suíça no Mundial'2018 e no design destaca-se o desenho feito no corpo do equipamento, que rende homenagem à diversidade geográfica do país, e também o facto de na zona interior estar inscrito o nome do país nas suas quatro línguas oficiais (alemão, francês, italiano e romanche).