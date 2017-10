0

Nunca um 'bis' de Messi recebeu tão poucos aplausos...

O jogo entre o Barcelona e o Las Palmas, que acabou com uma vitória dos blaugrana por 3-0, com um bis de Messi, jogou-se à porta fechada. O jornal 'As' divulgou agora o som ambiente de um Camp Nou vazio nas melhores ocasiões do jogo, tanto na entrada das equipas em campo, como dos golos da partida.