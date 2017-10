23

Nunca Usain Bolt há-de ter dito tanta asneira num carro (e a culpa é de Hamilton)

Tal como já aqui lhe tínhamos dado conta, antes do Grande Prémio das Américas, Lewis Hamilton foi dar uma 'voltinha' com o jamaicano Usain Bolt. Velocidade foi ponto de honra e o piloto de F1 não se conteve. O jamaicano é que não se poupou no palavreado a dar conta do susto!