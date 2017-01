74

0



Nuno Espírito Santo aponta o melhor e o pior da 1.ª volta

O treinador do FC Porto reconheceu que nem tudo correu bem, enumerou o que falhou e o que foi corrigido e frisou que a equipa está no caminho certo e dar tudo por tudo para ser bem sucedida no campeonato e na Liga dos Campeões.