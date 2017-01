60

0



Nuno Espírito Santo espera por muitos mais anos de Pinto da Costa no FC Porto

Pinto da Costa está há 12.684 dias à frente dos destinos do FC Porto, o que o torna no dirigente há mais tempo no ativo no mundo do futebol. Confrontado com este número, Nuno Espírito Santo felicitou o presidente do FC Porto e manifestou o desejo de que continue no FC Porto por muitos mais anos.