Nuno Espírito Santo já tem cântico no Wolverhampton

A boa fase do Wolverhampton está a moralizar os adeptos. A equipa orientada por Nuno Espírito Santo e que conta com os portugueses Diogo Jota, Rúben Neves, Ivan Cavaleiro, Roderick Miranda, Rúben Vinagre e Hélder Costa, encontra-se na liderança do Championship e, durante o jogo frente ao Aston Villa (que acabou com uma vitória por 2-0), os adeptos mostraram o cântico para o técnico português: começa a partir dos 30 segundos.