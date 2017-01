2

Nuno Espírito Santo satisfeito pelo assumir de erros do Conselho de Arbitragem

Nuno Espírito Santo mostrou-se satisfeito pelo assumir de erros do Conselho de Arbitragem durante a reunião com os clubes promovida pela Federação Portuguesa de Futebol. O treinador espera ainda que a equipa de arbitragem esteja em grande nível no jogo do FC Porto com o P. Ferreira.