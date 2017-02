0

Nuno Gomes de regresso a um dos palcos onde foi mais feliz

Por ocasião do encontro entre o Benfica e o PSV para a Liga Jovem da UEFA, em Eindhoven, Nuno Gomes, diretor do Centro de Estágio do Seixal, aproveitou para dar um 'pulinho' ao Philips Stadium, palco onde, no Euro'2000, apontou o golo da histórica vitória (3-2) de Portugal sobre a Inglaterra, na estreia nessa competição.