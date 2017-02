1223

O abraço emocionante entre Casillas e Buffon que marcou o fim do jogo

Iker Casillas e Gianluigi Buffon, dois dos maiores guarda-redes da história do futebol, reencontraram-se esta noite no Estádio do Dragão. A Juventus levou a melhor sobre o FC Porto (0-2) mas os dois guardiões atiraram o resultado para trás das costas e deram um forte abraço no final da partida, entre sorrisos e cumprimentos.