O ano em que Cristiano Ronaldo 'limpou' tudo

Cristiano Ronaldo conquistou, esta segunda-feira, o 'The Best FIFA 2016', que distingue o melhor jogador do Mundo no ano passado. Um prémio que permite ao português fechar com chave de ouro um 2016 em que ganhou praticamente tudo a nível coletivo e individual: Liga dos Campeões, Euro'2016, prémio de melhor jogador da UEFA, Bola de Ouro e Mundial de Clubes. E ainda um total de 55 golos em 57 jogos...