O aperto de mão que sela o acordo entre Bölöni e Madeira Rodrigues

Pedro Madeira Rodrigues anunciou, em conferência de imprensa, o regresso de Laszlo Bölöni a Alvalade, caso seja eleito presidente do Sporting nas eleições de 4 de março. Na sessão, surgiu como pano de fundo uma foto do candidato e do romeno a darem um aperto de mão, como que selando o tal acordo. [Fotos: João Miguel Rodrigues]