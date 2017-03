0

0



O Arsenal a ser goleado e Alexis... a rir-se no banco

O momento é curto e Alexis Sánchez nem se alonga muito no sorriso, mas em Inglaterra este vídeo provocou grande indignação entre os adeptos do Arsenal. É que, enquanto o chileno trocava sorrisos no banco com Petr Cech, o Arsenal perdia por 5-1 ante o Bayern...