2402

6



O 'baile' de Mitroglou no final: estaria a mostrar a Lindelöf como marcou?

Kostas Mitroglou decidiu o Sp. Braga-Benfica, com um golo aos 80' na sequência de uma excelente jogada individual, a romper até com aquilo que costuma ser o estilo do grego a jogar. No final, o avançado foi o homem em foco, recebendo os parabéns dos colegas, nomeadamente de Lindelöf, que pareceu perguntar a Mitroglou como tinha feito aquele golo. E o camisola 11 até bailou, no que parecia ser a repetição da jogada... [Fotos: Sport TV]