O buraco com vários metros de profundidade na Avenida de Ceuta

Um abatimento de pavimento registou-se esta sexta-feira na Avenida de Ceuta, em Lisboa, junto ao acesso para o Eixo Norte-Sul, condicionando o trânsito, constatou a agência Lusa no local. Fonte dos Sapadores Bombeiros de Lisboa explicou que o abatimento provocou um buraco com nove metros quadrados e que não se registou qualquer acidente com viaturas. O abatimento verificou-se no final da Avenida de Ceuta para quem circula de sul para norte, junto a uma bifurcação que permite aceder à Avenida Calouste Gulbenkian (em direção à Praça de Espanha) ou ao Eixo Norte-Sul.