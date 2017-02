0

O Casillas que "tem mais nível que o verdadeiro"... segundo o próprio

Depois de ontem ter partilhado no Twitter um vídeo de um frango concedido por si num videjogo, Iker Casillas retweetou hoje novo vídeo, também do FIFA'17, onde surge a realizar uma grande defesa. E se ontem o guarda-redes do FC Porto brincava a dizer que o seu erro seria escrutinado em todos os programas, agora o camisola 1 portista diz que "este Casillas tem mais nível que o verdadeiro". "Agora já não publicam esta defesa", atirou, entre risos, o internacional espanhol.