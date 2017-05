0

O comentário de Coentrão que a imprensa espanhola não deixou escapar

Fábio Coentrão participou numa ação do Real Madrid com as camadas jovens e houve um momento que não passou despercebido ao jornal 'As'. Ao intervalo, o internacional pediu água e ouviu da plateia: "Fábio, os míudos correm". "Mais que eu!", respondeu.