O comentário de Keane que enfureceu os adeptos do Liverpool

O Liverpool venceu o Maribor por 3-0, mas para Roy Keane os problemas da equipa de Jürgen Klopp mantêm-se e no programa da Liga dos Campeões na estação de televisão ITV, o antigo capitão de equipa do Manchester United, voltou a ser arrasador, com os adeptos dos red a reagirem em força através das redes sociais:

"É difícil perceber o Liverpool nesta altura. Penso que é difícil ficar entusiasmado com eles e para mim não vão a nenhum lado. Bonitinhos no ataque, mas na defesa...

No final da temporada, quando entregarem os prémios, o Liverpool não andará lá por perto. Porque, como o Lee [Dixon] acabou de dizer, na defesa eles são fracos... e o guarda-redes é um ponto de interrogação. Não há muito a dizer sobre o Liverpool.

Se o Liverpool estivesse a jogar no meu quintal eu não ia ver. Eeles estão simplesmente à deriva, à deriva, rumo a nenhures."