O comentário do apresentador da Bota de Ouro poderia ter tirado o sorriso a Messi...

Descontraído? Original? Constrangedor? Insólito? Como classificar este momento que antecedeu a 'foto de família' da entrega da Bota de Ouro a Lionel Messi? Edu García, responsável editorial da Radio Marca e apresentador do evento, decidiu inovar e criou um 'olha o passarinho' para animar quem estava em palco, dizendo: "Vá, o vosso melhor sorriso... como se o Fisco vos reembolsasse sempre". Messi, que teve um problema recentemente com a autoridade tributária espanhola... manteve o sorriso.