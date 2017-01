0

​O craque a quem Eusébio chamava 'Pintor'

Albertino foi quatro vezes internacional "A" depois de ter despontado no Leixões e passado pelo Boavista, para depois ser contratado pelo FC Porto. Aos 66 anos, há muito tempo que o antigo futebolista nascido em Aldoar, no Porto, se dedica à pintura. Do seu atelier já saíram mais de quatro mil quadros.



"O Eusébio, com quem saí muitas vezes ao estrangeiro, pelo Clube Portugal, só me tratava por Pintor. Ou então por Bebé, pois tinha uma grande admiração pelos famosos do Leixões. Nunca se referia a mim como ex-jogador do FC Porto ou do Boavista...", recorda Albertino Eduardo. Albertino inaugura este sábado, pelas 21.30 horas, mais uma exposição na qual dedica dois quadro à sua terra de adoção, Matosinhos. A exposição, seguida de tertúlia, realizar-se-á no Orfeão de Matosinhos. [vídeo: Eugénio Queirós]