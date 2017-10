526

O cumprimento final entre Bruno de Carvalho e Pinto da Costa

Pela primeira vez, Bruno de Carvalho e Pinto da Costa assistiram a um clássico lado a lado, na tribuna de Alvalade. No final do Sporting-FC Porto, que encerrou com um nulo, ambos os presidentes cumprimentaram-se na despedida. [Frames: Sport TV]