O desempenho de Lemos (alvo do Benfica) nos golos sofridos pelo Las Palmas

Mauricio Lemos foi suplente utilizado na derrota caseira dos Las Palmas diante do Celta de Vigo (2-5), no fecho da 8.ª jornada da Liga espanhola. O central uruguaio, que está na mira do Benfica, entrou aos 62' para fazer parte do trio de defesas, numa altura em que a formação das Canárias já perdia por 3-0. Veja o desempenho do jovem internacional sub-20 celeste (é o camisola 3) nos golos dos galegos...