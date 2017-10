0

O dia em que Marc Márquez gozou (olimpicamente) com Iannone

Este vídeo é já do dia de ontem, dos treinos livres do Grande Prémio da Austrália de MotoGp, mas merece o nosso destaque. A situação explica-se de forma rápida: de modo a fazer uma volta mais rápida do que o normal, Andrea Iannone tentou apanhar a 'boleia' do homem mais rápido do pelotão, o espanhol Marc Márquez, que naturalmente não gostou da brincadeira. Tanto assim que, depois de recolher à boxe, o espanhol iniciou um jogo do gato e do rato e acabou por fazer o italiano passar uma vergonha.