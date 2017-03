0

O emocionante relato do primeiro golo da Chapecoense na Libertadores

O jornalista Rafael Henzel era um dos 77 passageiros do avião que, em novembro do ano passado, se despenhou na Colômbia e tirou a vida a 71 pessoas. Henzel foi um dos sobreviventes e, esta madrugada, mostrou toda a sua emoção ao narrar o primeiro golo da equipa brasileira na edição de 2017 da Taça Libertadores, no duelo diante do Zulia.