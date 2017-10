1749

O erro fatal de Svilar: agarrou na bola e entrou com ela na baliza

Aos 65' do Benfica-Manchester United, o golo dos red devils. Rashford marcou um livre da esquerda, em arco, para a área, e Mile Svilar abordou mal o lance, agarrando o esférico no ar e acabando por entrar com ele na baliza. [Frames: Sport TV]