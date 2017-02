0

0



O estilo deste árbitro continua a encantar Espanha

Deste lado da fronteira vamos acompanhando o futebol espanhol, estando maioritariamente atentos aos craques portugueses (e não só...) que por lá jogam. Contudo, para lá dos artistas da bola, há também árbitros que sabem ser figuras pelo seu jeito peculiar. É o caso de Mateu Lahoz... O juiz, que até esteve no centro da polémica este fim de semana, no At. Madrid-Barcelona, voltou a ser 'seguido' pelas câmaras da Movistar e, uma vez mais, deu espectáculo. O vídeo, partilhado no Youtube do programa 'El Día Después' tem como titulo 'O sorriso de Mateu'. Veja porquê.