O exercício de Doroshina dá que falar...

Os mais de 2,4 milhões seguidores do Instagram de Maria Doroshina, modelo russa que faz do fitness a imagem de marca, não se importariam de fazer exercício se a companheira fosse a jovem de 20 anos. Com o frio russo, as corridas de Doroshina servem para aquecer.