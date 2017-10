0

O filme do 'encontro imediato' entre Sérgio Conceição e Jorge Jesus

Após o apito final do Sporting-FC Porto, Sérgio Conceição foi falar com Carlos Xistra, parecendo estar a protestar com algum lance do encontro. Jorge Jesus foi lá ter e agarrou no braço do técnico portista, puxando-o para si entre sorrisos.