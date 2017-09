888





O fora de jogo a Zizo que deixou os cónegos irritadíssimos

Aos 33' do Moreirense-Sporting, um dos casos do jogo. Zizo isolou-se na direção da baliza de Patrício mas o árbitro assinalou fora de jogo, considerando que o jogador arrancou já depois do meio-campo. Os cónegos ficaram à beira de um ataque de nervos.