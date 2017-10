61

O futebol moderno obriga a... isto

Com o 'boom' das redes sociais, ir a um jogo de futebol é muito mais do que simplesmente ver o encontro em si e eventualmente tirar fotos à ação do relvado. Agora, talvez pela 'pressão' de mostrar que se esteve no sítio A ou B, os estádios de futebol são também autênticos estúdios de fotografia, conforme se pode ver neste vídeo captado pelo canal espanhol Movistar. Tudo sucedeu no Estádio Municipal de Butarque, reduto do Leganés, aquando da visita do At. Madrid...