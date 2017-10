O futebol pode ser como um combate de boxe e Mourinho está a ser bem sucedido

Gary Neville saiu em defesa de José Mourinho com uma analogia entre o boxe e o futebol. A propósito das críticas que têm sido feitas ao treinador do Manchester United, o antigo capitão de equipa dos red devils, agora comentador da Sky Sports, destacou:

"Diria que [Mauricio] Pochettino ou [Jürgen] Klopp têm reputações fantásticas por serem treinadores virados para o ataque, mas [José] Mourinho é um pouco como [Floyd] Mayweather. O Mayweather foi muitas vezes classificado de praticar um boxe aborrecido, no qual usou muitas vezes a defesa como arma, fazendo com os adversários ficassem cansados por estarem sempre a socar.

Naquele jogo de há umas semanas [Liverpool-Manchester United], o Klopp não se sentiu à vontade para dar tudo porque pensou que podia fciar arrumado com um golpe de classe à Mourinho. Ao Tottenham faltou a crença para de facto ir à procura da vitória porque isso também lhes mexeu com as cabeças: 'posso ser arrumado no contra-ataque, ele [Mourinho] vai acabar comigo.

Acho que Mourinho merece ser mais respeitado. Aquele pequeno gesto [de dedo nos lábios] foi para dizer, 'estejam calados, vou fazer isto à minha maneira e vamos ganhar à minha maneira.'"