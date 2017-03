0

O futuro de Ederson também passa por aqui

O guarda-redes do Benfica, Ederson, já se juntou à seleção brasileira em São Paulo para preparar a jornada dupla de qualificação para o Mundial'2018, com as partidas agendadas com Uruguai e Paraguai para os próximos dias 23 e 28 [Fotos: CBF]