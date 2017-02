186

O gesto de Ancelotti que está a gerar polémica na Alemanha

O 'Bild' questiona "O que é que ele fez" e a ZDF divulga as imagens. Carlo Ancelotti terá mostrado o dedo do meio a um adepto do Hertha no final do jogo de sábado o qual o Bayern Munique empatou aos 90+6' e as imagens estão a dar que falar na Alemanha. Facto é que o treinador do Bayern Munique assumiu ontem, após o encontro, que reagiu a um adepto que lhe tinha cuspido