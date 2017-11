O gesto do selecionador da Suécia no balneário que está a correr Mundo

A festa dos jogadores da Suécia foi rija após garantida a qualificação para o Mundial'2018 frente à Itália. Não foi só a Eurosport que pagou as favas: também o balneário que a equipa ocupou no Giuseppe Meazza não ficou em bom estado. Valeu a pronta dedicação de Janne Andersson, selecionador da Suécia, que foi 'apanhado' a limpar os estragos das celebrações, uma imagem que está a correr as redes sociais