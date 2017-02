0

0



O golo anulado a Carrillo

Já à beira do intervalo no Estoril-Benfica, Carrillo centrou e a bola acabou no fundo da baliza de Luís Ríbeiro. Contudo, o árbitro considerou que Mitroglou, em posição irregular, interferiu no lance e enganou o guarda-redes, anulado assim o golo das águias.