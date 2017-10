0

0



O golo de Tim Cahill que acabou com o sonho da Síria

Austrália e Síria discutiam a segunda mão do playoff asiático de apuramento para o Mundial'2018, na Rússia, quando Tim Cahill acabou com o sonho dos sírios em seguir em frente. Os sírios até marcaram primeiro, mas o australiano que bisou na partida sentenciou-a com um golo aos 109', acabando com a esperança da equipa visitante.