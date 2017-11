O ilustre convidado do Besiktas que passou despercebido ao FC Porto

O presidente da Turquia, Tayyip Erdogan, assistiu ao Besiktas-FC Porto da Liga dos Campeões, e apesar da comitiva ter tentado passar despercebida, a segurança apertada acabou denunciar a presença do chefe de Estado que no final felicitou as águias. "Felicito o Besiktas pela vitória e liderança do grupo", disse Erdogan à saída do estádio. O FC Porto é que nem se apercebeu de Erdogan... sobretudo pela forma como a equipa orientada por Sérgio Conceição jogou.