O jogo ainda nem tinha começado... e já pediam a saída de Wenger

O Arsenal não tem mostrado resultados positivos e os adeptos perderam mesmo a paciência. Desta feita, o jogo entre Arsenal e Bayern Munique (1-5) para a 2.ª mão dos 'oitavos' da Liga dos Campeões contou com a presença de várias tarjas e cartazes direcionados ao técnico dos gunners, Arsène Wenger. Podiam ler-se mensagens como "Todas as coisas boas têm um fim, Wenger fora", "Não a um novo contrato", "Tempo de mudança", "Wenger, obrigado pelas memórias mas é tempo de dizer adeus". Várias destas mensagens, diga-se, foram exibidas ainda antes do apito inicial para o encontro desta noite...